La Misericordia per l'Ucraina, parte la quarta spedizione di aiuti

Firenze, 20 marzo 2022 - Partirà domani mattina alle 8 dalla Mercafir di Firenze la quarta spedizione organizzata dalla Federazione regionale delle Misericordie per portare aiuti dalla Toscana verso l'Ucraina. Sedici i mezzi della colonna: undici provenienti dai coordinamenti territoriali di Empoli, Lucca e Siena, uno della Federazione regionale, tre tir e un furgone della Confederazione nazionale.

A bordo farmaci, medicinali da medicazione, alimenti non deperibili e altri generi di prima necessità. I mezzi faranno una tappa a Vienna domani sera e proseguiranno martedì mattina per Cracovia e Lublino, in Polonia, dove scaricheranno gli aiuti, per i quali sono stati individuati referenti locali e canali sicuri e verificati per l'instradamento verso l'Ucraina. Al rientro due mezzi porteranno in Italia due mamme e quattro bambini per un'operazione di family linking. Il rientro di tutti i mezzi in Toscana è previsto entro giovedì sera.

Nei giorni scorsi dalla Toscana sono già partite, sotto il coordinamento della Federazione regionale delle Misericordie, tre missioni: una del coordinamento fiorentino, una dei coordinamenti di Livorno e Pisa e una dei coordinamenti di Siena, Grosseto e Arezzo.