Misericordie Il premio di Agata Smeralda

Ogni anno il Progetto Agata Smeralda, l’associazione fiorentina che con le adozioni a distanza offre una speranza di vita a decine di migliaia di bambini in Brasile e in numerosi altri Paesi, sostenendo opere in campo sanitario e scolastico, tiene a Firenze, nella basilica della Santissima Annunziata, la propria festa. E questa volta tra i protagonisti vi saranno anche le quattro Misericordie dell’Alto Mugello, Firenzuola, Piancaldoli, Marradi e Palazzuolo sul Senio. Perché il direttivo di "Agata Smeralda" ha deciso di assegnare il Premio "Prima di tutto la Vita" - che segnala "l’opera di persone e gruppi che si sono distinti nell’impegno in nome della vita e della dignità umana" e che consiste nella somma di 5.200 euro e nella riproduzione di una ceramica invetriata robbiana, proprio alle quattro Misericordie mugellane, quelle che operano nei luoghi dove nel maggio scorso vi sono stati gravi danni per il maltempo e le conseguenti frane. "Dinanzi alla tragedia che ha colpito duramente il territorio non solo dell’Emilia Romagna ma anche le aree toscane dell’Appennino – si legge nella motivazione –, con gravi danni al territorio e alla viabilità, e di conseguenza a tante famiglie, attività economiche, aziende agricole, le Misericordie dei tre Comuni coinvolti sono state fin da subito in prima linea nel soccorrere, confortare, e far ripartire la vita quotidiana, in mezzo a grandi difficoltà. Come sempre, le Misericordie sono state accanto alla gente, parte viva delle comunità locali, concreta testimonianza della fede cristiana che si opera concreta a servizio dei fratelli in ogni situazione di bisogno". A ciascuna delle quattro Confraternite, Firenzuola, Piancaldoli, Marradi e Palazzuolo sul Senio andrà quindi la somma di 5200 euro, mentre il tondo robbiano sarà consegnato alla Misericordia di Firenzuola, come confraternita del comune più grande.

"E anche perché – aggiunge il presidente di Agata Smeralda Mauro Barsi – a Firenzuola operano le Suore Stabilite nella Carità, prime missionarie a Salvador Bahia con il Progetto Agata Smeralda nella favela poverissima di Capelina-San Gaetano". Durante la festa saranno al centro le testimonianze dei missionari, dalla Guinea, dal Ciad, dal Brasile e da Haiti, e parteciperanno Mons. Giovanni Tonucci, già Arcivescovo di Loreto e Padre Victor Assouad, gesuita siriano. Con loro, l’Arcivescovo di Firenze Card. Giovanni Betori, che consegnerà il premio "Prima di tutto la vita" alle quattro Misericordie, per poi celebrare la Messa alle 17.30, Messa che sarà accompagnata dai canti del Coro Alpino del Mugello. Il coro aprirà l’evento, che inizia alle 15.30 con canti presentati da don Aldo Menichetti, parroco di Firenzuola, sotto la direzione di Paolo Martelli e l’accompagnamento all’organo di Marilisa Cantini.

Paolo Guidotti