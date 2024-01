Misericordia, i corsi d’italiano per stranieri

Fra novità e riconferme, l’attività della Misericordia di Fiesole riparte di slancio. Si inizia con il Cup, lo sportello di prenotazione metropolitano effettua il seguente orario: lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 mentre il mercoledì dalle 16 alle 18. Novità è l’attivazione , del punto prelievi dell’Istituto Fanfani. Il servizio, autorizzato e accreditato dal sistema sanitario regionale, è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 7.30 alle 9.30, direttamente anche senza prenotazione. Si potrà accedere a vari tipi di analisi di laboratorio e , sebbene si tratti di un servizio effettuato in regime privato, soci e sostenitori della Misericordia avranno diritto a tariffe agevolate. Per informazioni 05549701 Il 15 gennaio riparte il corso di italiano per stranieri. Sono previsti un livello di apprendimento base e uno elementare. Il corso è prevalentemente rivolto a coloro che necessitano dell’apprendimento della lingua italiana per motivi di lavoro. Le lezioni sono tenute da volontari della confraternita e sono gratuite, previo quota associativa di 15 euro. Infine, torna la possibilità del servizio civile universale. Quattro i posti che la Misericordia di Fiesole mette a disposizione. Iscrizioni entro il 15 febbraio.

D.G.