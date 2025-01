Misericordia, è tempo di bilanci. Boom di aiuti e quasi 19mila servizi

Tempo di bilanci per la Misericordia di Lastra a Signa. L’occasione per fare il punto è stata, nei giorni scorsi, la festa di San Sebastiano. Seguendo la tradizione, sono stati distribuiti i panellini in tutte le Messe delle varie parrocchie, grazie anche al supporto dei bambini del catechismo della Natività. Una messa è stata poi officiata dal correttore nazionale delle Misericordie e vescovo emerito di Prato, monsignor Franco Agostinelli, insieme al parroco della Natività, don Stefano Cherici, e ad altri sacerdoti del vicariato. Durante la funzione, 17 fra confratelli e consorelle hanno ricevuto la vestizione. Infine, il presidente Alberto Corsinovi ha illustrato i numeri delle attività svolte dalla Misericordia di Lastra a Signa e Scandicci Odv nel 2024: 5.220 servizi di emergenza, 4728 ordinari e 18.784 servizi alla comunità.

Cruciale anche il lavoro dell’Emporio Solidale per chi ha difficoltà economiche: 45 i nuclei familiari assistiti, 141 le persone aiutate, 483 gli accessi al Centro di ascolto e 815 quelli all’emporio vero e proprio. Passando alla donazione di sangue, il gruppo Fratres Giuseppe Nesi ha registrato 603 donazioni e 63 nuovi donatori: numeri importanti in un momento in cui è sempre più difficile coinvolgere le persone. Importante anche la gestione dei servizi cimiteriali a cura della Misericordia Service Srl, con 235 funerali e 39 tumulazioni.

Nel corso della giornata, il presidente Corsinovi, insieme al sindaco di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso, ha consegnato una targa in segno di riconoscimento all’ex sindaca Angela Bagni, all’ex maresciallo dei carabinieri Gianni Mitridate, alla comandante della polizia municipale Rosa Delvecchio e al correttore della Misericordia don Norberto Poli, storico e amatissimo punto di riferimento della comunità. Infine, è stata inaugurata una nuova autovettura che verrà utilizzata per i servizi alla comunità: "Un ulteriore passo avanti per migliorare l’efficacia e la qualità del nostro operato".

Lisa Ciardi