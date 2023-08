Minori rapinati a Firenze, due ventenni arrestati

Firenze, 26 agosto 2023 – I carabinieri hanno arrestato due giovani fiorentini, 20 e 21 anni, in esecuzione di una misura di custodia cautelare emessa dal gip di Firenze, nell'ambito delle indagini su rapine avvenute a Firenze nei mesi scorsi ai danni di minori. Il più giovane, che deve rispondere anche del reato di evasione commesso in cinque occasioni nel periodo in cui era sottoposto ai domiciliari per un'altra vicenda, è stato portato al carcere di Sollicciano. Per il 21enne disposti invece gli arresti a casa.

Ai due è contestata una rapina messa a segno nei pressi di un istituto scolastico di via del Mezzetta lo scorso 18 marzo, vittime un 14enne e un 15enne. All'uscita da scuola, mentre stavano andando a un appuntamento con altri compagni, sarebbero stati rapinati da due giovani che brandendo una carta d'identità elettronica scheggiata si sarebbero fatti consegnare due banconote da cinque euro per poi allontanarsi. Il ventunenne sarebbe stato poi riconosciuto presunto autore, insieme a un complice non identificato, di un'altra rapina compiuta sempre il 18 marzo in via San Giovanni Gualberto ai danni di un 17enne e di una tentata rapina a un 24enne: il primo venne derubato di 100 euro, l'altro colpo fallì perché il giovane non aveva soldi. Ancora contestata al ventenne una rapina messa a segno lo scorso 21 marzo, insieme ad altri tre giovani, uno dei quali già arrestato nel luglio scorso. In quell'occasione, le vittime, due sedicenni, dietro minaccia, erano stati costretti a consegnare 25 euro e un paio di cuffie audio.