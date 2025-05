Minorenni violenti in piazza. Spunta un coltello: un ferito

Un alterco che degenera rapidamente, spunta un coltello e uno che si ferisce. Sono i fotogrammi di una sequenza tristemente nota in molte città, ma che per Tavarnelle è stata una novità assoluta. Martedì pomeriggio, attorno alle 17, due ragazzini di 16-17 anni iniziano a litigare in piazza Matteotti, pieno centro di Tavarnelle, dove si trovano Comune, caserma dei carabinieri e circolo La Rampa. C’è gente nella piazza, mamme, bambini, nonni. I due che litigano, due italiani, passano rapidamente ai fatti: uno estrae un coltello e minaccia l’altro che prova scappare. Ma viene raggiunto dalla lama del coltello e si ferisce, in maniera lieve, a tre dita dalla mano. La lite provoca la reazione degli altri cittadini che si spaventano e gridano tanto da richiamare l’attenzione dei carabinieri che escono dalla stazione e fermano i due, uno sarà poi accompagnato al pronto soccorso per farsi medicare le dita. Una volta identificati i due, i carabinieri hanno passato gli atti alla Procura presso il Tribunale dei minorenni di Firenze per valutare le misure da prendere. Un gesto brutto nato da quelli che sembrano essere futili motivi, nessuno poteva immaginare che uno dei due ragazzi potesse essere armato di coltello. Un episodio che fa piombare Tavarnelle nella realtà dei maranza che imperversan, spaccano, devastano e per i quali le discussioni si risolvono con un coltello. Come sui social, come nei film.

Andrea Settefonti