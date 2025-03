Minorenne armato di coltello minaccia studenti in gita. Denunciato e riaffidato al padre

Coltello in mano, ha minacciato suoi coetanei in gita. Un diciassettenne è stato denunciato dalla polizia a Firenze con l’accusa di minaccia aggravata: il minore, 17 anni italiano, "in stato di alterazione probabilmente dovuto all’assunzione di bevande alcoliche" spiega la questura, in piazza della Signoria avrebbe estratto un coltello brandendolo all’indirizzo di un gruppo di studenti spagnoli in visita agli Uffizi. "Rintracciato e messo in sicurezza da personale di polizia impiegato in un altro servizio specifico in piazza della Signoria -. si spiega ancora – all’arrivo delle volanti è stato trovato in possesso anche di un altro coltello a scatto di circa 15 cm, occultato nella tasca dei pantaloni". All’esito dei controlli, il minore è stato denunciato e riaffidato al padre.