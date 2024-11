Minaccia i commessi con un taglierino e ruba l’incasso della giornata. Momenti di paura all’Arcaplanet

È entrato nel negozio Arcaplanet di via Pistoiese con in mano un taglierino. È venerdì pomeriggio, orario chiusura. Travisato in volto, l’uomo ha puntato la lama contro i dipendenti di turno in quel momento, per poi farsi consegnare l’incasso della giornata di qualche centinaia di euro. Pochi minuti, poi la fuga all’esterno. I commessi, sotto choc, hanno subito dato l’allarme: sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia. Sul caso stanno indagando i ’Falchi’ di via Zara, al vaglio le telecamere esterne al negozio e presenti nella zona.