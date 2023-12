Minaccia un giovane con un coltello, gli amici lo disarmano e arrivano i carabinieri

Firenze, 19 dicembre 2023 – Ha minacciato con un coltello e un cacciavite un giovane di 18 anni, ma è stato disarmato e immobilizzato dagli amici di quest’ultimo, che poi hanno chiamato i carabinieri.

Un uomo di cinquant'anni è stato denunciato in stato di libertà per l'ipotesi di reato di minaccia aggravata. La persona è residente a Firenze e il fatto è accaduto ieri, 18 dicembre, in via San Gallo: per futili motivi, avrebbe minacciato con un coltello da cucina della lunghezza di 30 centimetri circa e un grosso cacciavite, un ragazzo diciottenne che si trovava a passeggio in compagnia di tre amici.

Uno di loro riusciva a disarmarlo e a bloccarlo in terra, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine allertate dai passanti presenti in zona. Il cacciavite e il coltello sono stati sequestrati.