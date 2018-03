Borgo San Lorenzo, 18 marzo 2018 - Ha minacciato di buttarsi nella Sieve con una bimba in braccio, rapita dal centro di accoglienza dello Sprar Villaggio La Brocchi di Borgo San Lorenzo. Un uomo di origine africana, ospite del centro di accoglienza locale, ha messo in allarme tutte le forze dell'ordine e terrorizzato tutti quelli che si sono trovati nei pressi del ponte sul fiume all'ingresso del paese oggi intorno alle 15,30. L'uomo, doo un lungo coloquio con i primi intervenuti, è stato poi convinto a desistere, proprio quando si era già immerso nell'acqua con la figlia, che è stata salvata per prima e subito portata al pronto soccorso a causa dello stato di choc e delle emozioni provate. Portato in caserma dai carabinieri, è stato sottoposto a interrogatorio e poi arrestato. Fra i suoi precedenti violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Sul posto anche vigili del fuoco e personale del 118.