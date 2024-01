Minacce e atti osceni davanti alla discoteca: due giovani denunciati

"Voi non sapete chi sono io... vi rovino, vi faccio chiudere". A urlarlo è un giovane di 22 anni, fuori dallo Yab in centro di Firenze, rivolgendosi agli steward che lo hanno appena buttato fuori dal locale. "Ogni rissa che mi arriva io la pubblico, e voi chiudete per sempre, perché gestisco la pagina social...", continua il ragazzo che, secondo quanto ricostruito, gestisce una pagina social molto famosa a Firenze, che pubblica foto e filmati e conta oltre 150mila follower. Ma nel mondo social si sa: chi di video ferisce di video perisce. Le escandescenze, nella notte tra il 15 e il 16 gennaio, sono state immortalate e adesso il giovane influencer e un suo amico, anche lui 22enne, potrebbero passare guai.

Già ieri i due, uno di Firenze e l’altro di Pistoia, sono stati denunciati dalla polizia, intervenuta sul luogo, per minacce semplici e per ubriachezza molesta. Tutto nasce all’interno del locale: i due sono su di giri e disturbano i clienti, così vengono accompagnati all’esterno del locale dai buttafuori. Fuori partono le offese, le grida e le minacce. Il giovane pistoiese avrebbe detto a un bodyguard: "Tanto io e te ci rivediamo e te la faccio pagare". Uno dei due ragazzi si è anche abbassato i pantaloni mostrando le natiche al personale della discoteca. La polizia lo ha multato per atti osceni: 10mila euro.

Come prima risposta, uno dei giovani ha pubblicato sul suo profilo Facebook una storia che riassume il suo punto di vista, rivolgendo anche offese alla discoteca: "Mi hanno beccato ad un tavolo senza bracciale mentre stavo ballando, i buttafuori partono con una sottomissione prendendomi dal collo (mi fa ancora male tutto il corpo) e sono stato buttato fuori...". Seguono altre storie su Instagram, dove il ragazzo invita i suoi seguaci a non frequentare lo Yab.

Pietro Mecarozzi

Linda Coscetti