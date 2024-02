Milleproroghe. Le agevolazioni della prima casa

Miceli

Il Decreto Milleproghe in fase di conversione in legge, tra le novità, prevede la possibilità di estendere al 31 dicembre i bonus prima casa per gli under 36.Tali agevolazioni prevedono che: per gli acquisti non soggetti a Iva, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale, per le compravendite soggette a Iva, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore, per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva né l’imposta di bollo. Con uno specifico emendamento al Milleproroghe si vuole prevedere che, per dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all’acquisto della casa di abitazione da parte di under 36 con un Isee non superiore a 40mila euro, le agevolazioni si applicano anche nei casi in cui, entro il termine del 31 dicembre scorso, sia stato sottoscritto il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione. Attenzione però al fatto che, la stipula del contratto definitivo deve essere formalizzata entro il 31 dicembre 2024, anche in caso di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci. Si prevede inoltre una salvaguardia per chi abbia già stipulato il rogito tra gennaio 2024 e l’entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe disponendo che potranno procedere a compensare le imposte pagate in eccesso, secondo modalità fissate con provvedimento dell’agenzia delle Entrate. Chi richiede le agevolazioni “under 36” senza avere i requisiti specifici, ha comunque diritto alle agevolazioni “prima casa”.

Le domande a: [email protected]