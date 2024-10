Mille sfumature di Giallo. Undici finalisti

Cifra ‘tonda’ per il concorso ’Giallo Fiorentino’ arrivato, quest’anno, alla decima edizione. L’iniziativa, promossa dall’associazione sestese ’Il Club del giallo’ formata da appassionati del thriller in ogni sua accezione, vivrà un momento importante questo pomeriggio alle 17,30, alla Libreria Rinascita di Sesto Fiorentino (via Gramsci 334) con la premiazione dell’edizione 2024: la giuria, in particolare, ha selezionato 11 racconti fra i tanti arrivati, anche da fuori Italia, entro i termini di scadenza. Quest’anno i concorrenti hanno dovuto cimentarsi nella stesura di un racconto giallo, ambientato in Toscana e a tema natalizio, partendo da un incipit donato dallo scrittore Gian Andrea Cerone, autore di punta della casa editrice Guanda, che sarà presente in collegamento. Durante la premiazione, cui parteciperà l’assessore sestese alla Cultura Jacopo Madau, sarà presentata anche l’antologia ’Rosso Natale’ edita da apice libri che raccoglie i racconti vincitori del concorso.