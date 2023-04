Migranti, il confronto sull’accoglienza

"Ascoltare le storie spesso dolorose dei migranti per comprendere motivazioni e modalità con le quali arrivano ad essere ospitati anche sul nostro territorio e mettere in contatto i ragazzi del Cas di Poggio Alla Croce con la comunità locale". L’assessore all’associazionismo Dario Picchioni invita la cittadinanza all’incontro "Comunità accogliente" oggi alle 21 in Sala Sarri nel Palazzo Pretorio. Si parlerà di accoglienza e immigrazione con esperti e professionisti del settore: ci sarà don Rosario Morrone (in foto), parroco di Maria SS. Immacolata e San Michele in Botricello nella diocesi di Crotone, uno dei primi ad accorrere sulla spiaggia di Steccato di Cutro per accogliere i superstiti del naufragio che ha portato alla morte di oltre 80 migranti. Ci saranno anche David Ermini, avvocato ed ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Daniela Ropelato, docente di scienza politica all’Istituto universitario Sophia di Loppiano e il sindaco di Figline e Incisa Giulia Mugnai. Ma soprattutto ci saranno loro, gli ospiti del centro di accoglienza a Poggio alla Croce: racconteranno la loro storia, le proprie origini, l’arrivo in Italia e la permanenza nella struttura del Valdarno fiorentino.

Ma.Pl.