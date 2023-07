Migranti a Figline Incisa: cena di condivisione con i residenti

Gli ospiti del Cas Villa Viviana a Poggio alla Croce domani parteciperanno a una cena di condivisione con la cittadinanza al centro sociale Il Giardino, organizzata dal Comune con varie associazioni. "Si tratta di un modo – spiega l’assessore al sociale e vicesindaco Giovanni Di Fede – per far conoscere gli ospiti del Cas alla comunità locale, metterli in relazione, creare rapporti umani e favorire le opportunità di scambio e condivisione". Durante la serata, infatti, oltre ad assaggiare piatti tipici della tradizione dei vari paesi di provenienza dei 43 ospiti del Cas, ci sarà anche un omaggio musicale a tema. L’iniziativa è frutto del percorso ‘La comunità accogliente’, che punta all’integrazione dei migranti nel tessuto territoriale locale. "Sarà presto rinnovato – annuncia Di Fede – il ‘Progetto migranti’ con cui i ragazzi del Cas supporteranno l’ufficio ambiente nella realizzazione di piccole manutenzioni".