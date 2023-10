Middle East Now", Immersione nella Cultura Contemporanea del Medio Oriente"

Immersione nella cultura contemporanea del Medio Oriente. È quello che propone "Middle East Now", dal 10 al 15 ottobre al cinema La Compagnia, all’Astra, al Museo Novecento e in altri spazi cittadini attraverso cinema, documentari, fotografia, fumetti, musica, cibo. Ben 35 i film in anteprima italiana, europea, internazionale – premiati nei migliori festival internazionali, per un viaggio cinematografico che tocca tutti i Paesi dell’area mediorientale. "Permanent Transitions" è il tema di questa 14esima edizione, con l’invito a reinventare il nostro futuro in modo condiviso. Palestinese sarà il film d’apertura, il 10 ottobre al Cinema la Compagnia, "A Gaza Weekend" di Basil Khalil. Il maestro Mohsen Makhmalbaf, tra i più influenti registi del cinema mondiale e tra i fondatori della new wave del cinema iraniano, il 15 ottobre alla Compagnia presenterà il suo ultimo lavoro "Talking with Rivers", una conversazione tra Iran e Afghanistan in forma di film. Tra i titoli di punta "Alam", premiato lungometraggio di debutto del regista Firas Khoury, che racconta di adolescenti di una scuola della Galilea, dalla vita normale fino a quando un giorno arriva la bella Maysaa. Tra gli eventi speciali "Landing", mostra del fotografo e skater palestinese Maen Hammad al Museo Novecento dal 14 ottobre al 29 novembre. Info www.middleastnow.it.

