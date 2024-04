"Mida", è subito successo alla Fortezza

Successo annunciato, successo confermato sin dalle prime battute. Mida, la Mostra dell’artigianato, alla Fortezza da Basso a Firenze fa subito il pieno di visitatori il primo giorno di apertura. Sono 530 gli espositori della mostra internazionale in crescita del 18% rispetto al 2023. L’iniziativa oraganizzata da Firenze Fiera resta aperta fino al primo maggio su una superficie espositiva di circa 34mila metri quadrati: in campo imprese artigiane, designer, progettisti, giovani maker e start up. Proposte di vari settori merceologici (abbigliamento e accessori, complementi di arredo, design e innovazione, oreficeria, gioielleria e bigiotteria, bellezza e benessere, artigianato internazionali) e dell’enogastronomia. Oltre al numero di espositori, questa 88ma edizione vede aumentare anche i paesi esteri partecipanti: sono 32 rispetto ai 28 del 2023. Da segnalare la partecipazione di tre grandi collettivi di artisti cinesi, l’ampia partecipazione di artigiani/artisti provenienti dall’Iran e di una cooperativa di 25 artigiane dell’Egitto.

Novità assoluta dell’edizione 2024 sarà la contemporaneità con la nona edizione del Salone dell’arte e del restauro, il principale evento fieristico in Italia nel campo della conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale. E dopo il successo dello scorso anno tornano le giovani designer orafe provenienti dagli Emirati Arabi Uniti: cinque di loro saranno ospiti di Artex, nel Padiglione Cavaniglia, ed esporranno le proprie creazioni con il marchio Emirates Jewellers.