Farmacie comunali di Scandicci: è stato di agitazione

Scandicci (Firenze), 6 maggio 2024 – C’è stato di agitazione all’interno di Farmanet, la società che gestisce le otto farmacie comunali di Scandicci. Secondo quanto afferma in una nota la Uiltucs Toscana, l'azienda ha inviato a tutto l'organico una mail in cui annunciava l'annullamento delle ferie estive, pianificate da tutte le lavoratrici ed i lavoratori. “Una decisione unilaterale – accusa il sindacato, - che va contro ogni buon senso e, soprattutto, contro quanto previsto dalle norme contrattuali ed addirittura da quanto contemplato dalle leggi italiane”.

La prima risposta è "uno stato di agitazione”, come fa sapere Giuseppe Franzone (Uiltucs Toscana), che “inizierà ad avere i suoi effetti da questa settimana”, ma poi, aggiunge, “pensiamo di organizzare un presidio sotto il Comune di Scandicci per mettere la politica attuale davanti ai propri errori e chiedere un immediato cambio di rotta”. Il sindacato si dice poi pronto “ad arrivare perfino ad uno sciopero articolato, in modo da chiudere tutte le farmacie”.

Il sindacato lamenta "le numerose criticità gestionali della multinazionale del farmaco scelta dal Comune”, ossia Alliance Healthcare, che è socio di minoranza in Farmanet ed esprime l'amministratore delegato, e che “ha da tempo fatto un'organizzazione del lavoro senza nessuna logica, semplicemente tesa ad abbassare i livelli della qualità del servizio”. “Una situazione –denuncia Franzone, - ormai ingestibile”.