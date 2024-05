Firenze, charity shop per i bimbi della Fondazione Ant

Firenze, 6 maggio 2024 - Togliersi uno sfizio, come comprare un abito, una borsa o un accessorio, e allo stesso tempo fare beneficienza. Da giovedì 9 maggio a sabato 11 maggio, con orario continuato 11-19, si può cogliere l'occasione per fare acquisti con il cuore con il Mercatino Vintage che si terrà presso House of Nine Members Club in via dei Conti 7 a Firenze. Per gli appassionati si potranno trovare accessori e abbigliamento griffato vintage. Sarà possibile trovare anche in esclusiva le collezioni di Coutu Firenze, Itisme Dress Gallery, Simplicity New York che hanno deciso di dare il proprio sostegno all'iniziativa.

Il ricavato dell'iniziativa, irganizzata da Cristina Casamassimi, responsabile Grandi Eventi ANT, servirà a finanziare il progetto Bimbi in Ant, il servizio di assistenza domiciliare gratuito gestito da medici, infermieri e psicologi specializzati che va incontro alle necessità del bambino, garantendo al piccolo paziente e ai suoi familiari un sostegno medico professionale e psicologico attivo in ogni momento, se necessario, anche di notte e nei giorni festivi. Il progetto Bimbi in Ant non sostituisce l’indispensabile lavoro d’équipe medica del reparto ospedaliero ma si affianca con un’assistenza complementare e a domicilio, riducendo i frequenti ricoveri e le visite ambulatoriali.