Michelangiolo: prosegue l’occupazione tra assemblee No Nato e sull’antifascismo

Firenze, 28 novembre 2023 - Prosegue l’occupazione al liceo classico Michelangiolo. Le lezioni restano sospese e gli studenti seguono vari incontri e dibattiti. Nel programma di oggi, l’assemblea ‘No Nato’ e quella sull’antifascismo. Ancora, interventi della rete No Cpr. “E’ una occupazione-autogestione, coi ragazzi che proseguono con le iniziative che hanno pubblicizzato. Non so ancora fino a quando andrà avanti”, dice il dirigente, Nicola Iannalfo.

Tra i motivi della protesta, ricordiamolo, la “condanna della società patriarcale” e la “riforma Valditara”, accusata di proiettare gli studenti “soltanto verso il mondo del lavoro, condannandoli ad essere sfruttati o sfruttatori di questa società classista”. Dalla loro pagina Instagram gli occupanti raccontano per immagini la loro protesta, tra cineforum, feste con birre a prezzi popolari e magliette del collettivo a 12 euro l’una.