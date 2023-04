La preside Usa e il caos sul David: "La scuola non mi riassumerà. Il 29 sarò a Firenze"

Firenze, 9 aprile 2023 – La sua storia ha fatto il giro del mondo: costretta a dimettersi dopo una lezione sul Rinascimento durante la quale aveva mostrato il David di Michelangelo, ritenuto ‘pornografico’ dai genitori degli alunni.

A due settimane dall’accaduto, Hope Carrasquilla – la preside della Tallahassee Classical School, la scuola privata della Florida legata all’Hillsdale College, noto college conservatore – non intende tornare sui suoi passi. Anzi, è convinta di aver adempiuto ai suoi doveri di educatrice, mostrando ai suoi alunni il capolavoro in marmo della Galleria dell’Accademia, simbolo di arte, evoluzione e cultura.

La Florida fa marcia indietro: “Non proibiamo l’arte”

Alla preside un premio del Comune di Firenze

Facciamo chiarezza sulla dinamica dei fatti. Cosa è successo dopo la sua lezione sul David?

"Mi rendo conto che in molti sono rimasti basiti. Com’è possibile che un genitore possa definire ‘pornografico’ la magnifica statua fiorentina? Ma qualcuno la pensa davvero così. Detto ciò, non sono stata licenziata, ci tengo a dirlo. Mi sono dimessa perché la nostra scuola non ha informato correttamente i genitori sui contenuti della lezione di arte. Il caos che è scoppiato successivamente è anche una mia responsabilità, quindi ho deciso di farmi da parte".

Non crede di essere troppo severa con sé stessa?

"Gli educatori di tutto il mondo elogiano gli ideali che trasmettono i capolavori del Rinascimento, tra cui il David. Ho dedicato la maggior parte della mia carriera alla promozione di questi ideali attraverso l’educazione, quindi è stata una delle scelte più difficili della mia vita. Ma credo di aver preso la decisione giusta: la questione del David è solo una parte del motivo delle mie dimissioni forzate, era evidente che se non mi fossi dimessa sarei stata licenziata"

Perciò ha deciso di andare avanti per la sua strada...

"Il “David”, la “Creazione di Adamo”, la “Nascita di Venere” e altre opere d’arte del Rinascimento non dovrebbero mai essere considerate controverse. Sono capolavori senza tempo che dovrebbero essere studiati dagli studenti nella loro interezza. Questo nessuno può togliermelo dalla testa"

La Florida ha ammesso che il David ha “valore storico e artistico”. Lei sarà riassunta? È in corso un procedimento legale con l’istituto?

"No, la scuola non ha ripensato alla mia riassunzione, e non sto portando avanti alcuna azione legale contro la scuola".

Ha apprezzato il commento in sua difesa del sindaco Dario Nardella? Cosa vi siete detti al telefono?

"Sono rimasta positivamente scioccata dalla risposta del sindaco Nardella. Il suo desiderio di essere solidale con me mi ha sorpreso e onorato. Anche sapendo che la questione del David e della lezione di arte rinascimentale era solo una parte del motivo delle mie dimissioni forzate, non ha esitato ha mostrarmi tutta la sua solidarietà. Abbiamo concordato che mostrare e far studiare la figura del David di Michelangelo, e insegnare l’arte rinascimentale, non dovrebbe essere considerato un problema, e tantomeno essere preso come pretesto per far perdere il lavoro a una persona".

Quando tornerà a Firenze?

"Sarò a Firenze il 29 aprile. Sono davvero contenta di poterla visitare e sono grata al sindaco per l’invito che mi ha prontamente fatto avere".