Mezzo secolo d’amore Festa in Palazzo Vecchio per 600 super coppie

"Io ci provo ancora a sopportare mio marito", "I mariti sono tutti santi...", "Vediamo se tra 25 anni il sindaco ci richiama". C’è tanta ironia nelle frasi di circa 600 coppie che hanno festeggiato a San Valentino nel Salone dei Cinquecento le nozze d’oro ovvero lo stare insieme da 50 anni. La festa ha coinvolto anche tre coppie che hanno raggiunto le nozze di platino, 70 anni di unione. Alla festa a Palazzo Vecchio – divisa in più slot per limiti di capienza – non poteva mancare il sindaco Dario Nardella con il suo violino. Grazie al lavoro di Mus.e tre attori hanno interpretato i ruoli di Eleonora e Cosimo dei Medici e del Vasari e hanno spiegato brevemente la storia del Salone. Gli sposi hanno poi ricevuto una pergamena raffigurante Palazzo Vecchio e doni floreali offerti da Coldiretti Toscana e Associazioni floricoltori e fioristi italiani: inoltre hanno potuto fare una foto sulla Tribuna dell’Udienza e hanno visitato il museo. "L’amore può durare se c’è pazienza e desiderio di stare insieme", ha detto Nardella. E se oggi ci si lascia per una storia su Instagram o al primo errore (che magari non è grave), queste coppie ne hanno passate di tutti i colori. "Si sta insieme per tutto questo tempo perché c’è tanta buona volontà", ha spiegato una coppia. "Serve anche tanta comprensione", è stato anche fatto notare. Insomma non è tutto rose e fiori, anzi. C’è anche un fiorentino che strizza l’occhio, ridendo: "Mia moglie mi brontola sempre, mi dice anche di chiudere le luci". E poi il colpo di genio: "Se la risposerei? Ma sì, anche perché prende più di me di pensione". Battute a parte queste coppie ancora bisticciano, avranno certamente rinunciato a offerte "invitanti" pur di mantenere la fedeltà perché le tentazioni ci sono ora come 50 anni fa. E questa fedeltà emerge nell’unica domanda che forse tutti si sono fatti prima di varcare il Salone dei Cinquecento.

"Mi risposerei con la stessa persona?". "Sì", è la risposta di tutti. È vero che nella vita non si può tornare indietro ma è ancora più bello se non lo si vuole. A Fiesole, 83 le coppie festeggiate dal sindaco Anna Ravoni al nuovo teatro con le canzoni d’amore interpretate da Elisa Chiarelli. Altre affollate, commoventi cerimonie anche a Lastra a Signa e a Bagno a Ripoli.

Niccolò Gramigni