Mezzo milione di euro dai velocar: "Ma le multe sono già dimezzate"

Sulle strade Bolognese e Aretina gli automobilisti corrono meno. A dirlo sono le contravvenzioni elevate con i nuovi velox su palo installati a presidio degli abitati di Pian di San Bartolo e Compiobbi, ai quali si è aggiunto da qualche giorno l’impianto in località Il Bersaglio, sulla via Faentina. "Nella prima settimana di accensione sono state fatte 1.300 contravvenzioni che- ha detto l’assessore al Bilancio, Salvatore Suriano- oggi sono più che dimezzate. Siamo fra i 60 e gli 80 verbali giornalieri". Tradotto un’entrata per le casse comunali di circa 540mila euro per i primi quattro mesi dell’anno. Un’entrata che arriva del tutto inattesa, tanto da diventare la voce principale delle variazioni di bilancio, adottate nell’ultimo consiglio comunale.

Non solo. Il boom delle contravvenzioni ha costretto a rivedere anche il capitolo delle uscite legate alle multe: fra postali e stampa il Comune ha dovuto aggiungere 166mila euro di spese di notifiche non previste. Il saldo dei primi quattro mesi resta comunque più che positivo. "Questi soldi – prosegue l’assessore – sono destinati a finanziare la manutenzione delle strade". Una parte delle contravvenzione, è bene ricordalo, andrà inoltre girata all’Ente proprietario della strada, che ha diritto a una percentuale sulle multe elevate su statali e provinciali. " Come detto più volte questi apparecchi non sono lì per fare cassa - sottolinea Suriano- servono come strumento di prevenzione". I rilevatori sono stati infatti posizionati nei tre luoghi ad alta incidentalità e, come sottolineato in più occasioni dal sindaco Anna Ravoni, "dove richiesto dai cittadini". Non mancano comunque i parere contrari. C’è chi lamenta la scarsa visibilità dei nuovi rilevatori e chiede di migliorare la segnaletica.

Daniela Giovannetti