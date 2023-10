Mezza Maratona Signa: Tra Paglia e Museo - Visita Gratuita

Non solo sport, c’è la "Mezza di Signa, città della paglia". Si terrà stamani la storica e prestigiosa gara podistica, giunta alla sua 36ª edizione. "La mezza maratona sarà un’occasione non solo per correre ma per vivere un’esperienza emozionale strettamente collegata al territorio – spiegano gli organizzatori - . Infatti a tutti partecipanti e ai loro familiari saranno aperte gratuitamente le porte del Museo della paglia e dell’intreccio Domenico Michelacci, dalle 10 alle 12.30". Potranno così visitare la nuova sede del polo espositivo signese dedicato alla storia della paglia e del cappello, recentemente inaugurata nell’ex caserma di viale Giuseppe Mazzini. "Dopo aver corso fra i campi dove un tempo si raccoglieva la paglia per fare i cappelli – spiegano ancora gli organizzatori della mezza maratona - si potrà, al termine della gara, visitare il museo e scoprire la bellezza dei manufatti in paglia dei tempi passati e dei nostri giorni".