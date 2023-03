Fondazione Bocelli per il Meyer: parte il progetto scuola in ospedale

Al via il cantiere per il progetto scuola in ospedale al Meyer

Fondazione Bocelli: scuola ed educazione, al via progetto innovativo per il Meyer

Firenze, 28 marzo 2023 – Partito ufficialmente il grande progetto dedicato ai pazienti dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Il 14 marzo scorso è stata posata la prima pietra del primo ABF Educational Center, progetto pilota con cui ABF si impegna a costruire una nuova struttura interamente dedicata alla scuola in ospedale. Alla cerimonia hanno partecipato il fondatore Andrea Bocelli, la vicepresidente Veronica Berti, il direttore dell’A.O.U. Meyer Alberto Zanobini, l’assessore al Welfare del Comune di Firenze Sara Funaro insieme all’ABF Ambassadress Maria Manetti Shrem, alla quale sarà titolato il padiglione e che per prima ha creduto in questa iniziativa, scegliendodi dedicare importanti raccolte fondi affinché il progetto potesse prendere vita.

L’edificio, progettato dallo studio Alvisi Kirimoto insieme al team multidisciplinare ABF, sorgerà nell’area adiacente alla Ludoteca e sarà caratterizzato da spazi funzionali ed esteticamente belli dove ai bambini e alle bambine sarà garantito il diritto a un’istruzione equa e di qualità, attraverso lo svolgimento di attività didattiche ma anche attività laboratoriali musicali, digitali e artistiche. Un giardino tematico, donato da Chopard, sarà il prolungamento esterno del padiglione: qui i piccoli pazienti potranno imparare ed esperire attraverso colori, profumi e percorsi sensoriali.

Presenti anche amici sostenitori del progetto come la famiglia Stefano Ricci, Simona Zito, General Manager e amministratore delegato Chopard Italia e Diana Palomba, presidente Feminin Pluriel Italia. Un grazie speciale anche Paola e la famiglia Rovellini, Alessandro Dusi, Generali, Festival Napa Valley, Dolce&Gabbana, il presidente della Fondazione Meyer professor Gianpaolo Donzelli e il segretario Generale Alessandro Benedetti.

L’ABF Educational Center è il terzo step di realizzazione del progetto ABF H-Lab che integra e declina i modelli di intervento sperimentati nelle Scuole della rete ABF all’interno degli Ospedali Pediatrici Italiani. Son già 8 gli Ospedali della rete AOPI in cui il progetto è attivo: Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, Ospedale Pediatrico Istituto “Giannina Gaslini” di Genova, Ospedale Salesi di Ancona, IRCCS materno infantile “Burlo Garofolo” a Trieste, A.O.R.N. Santobono-Pausilipon di Napoli, Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino” di Messina, Azienda Ospedale – Università di Padova, Azienda Policlinico di Bari “Ospedale Giovanni XXIII” di Bari.

A oggi sono oltre 17.000 gli studenti che nel 2022 hanno beneficiato degli interventi progettuali ABF quali sempre parte dell’ABF H-Lab quali l’ABF Teachbus una vera e propria libreria digitale che ospita devices settato sul piano di studi dell’età del piccolo studente (notebook e tablet) e in grado anzitutto di garantire a tutte le bambine e ai bambini coinvolti le condizioni per mantenere le relazioni con i propri compagni, gli insegnanti e gli atelieristi; atelieristi digitali che fungono da bibliotecario 4.0 specializzato nell’impiego delle nuove tecnologie per l’educazione che, in team con il gruppo di lavoro ABF, promuove nuove e trasversali prospettive di utilizzo degli strumenti tecnologici per le bambine e i bambini, supportando insegnanti e famiglie nel migliore utilizzo di questi dispositivi.