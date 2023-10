Meyer, installate cinque mangiatoie per gli uccellini del parco dell'ospedale

Firenze, 9 ottobre 2023 - Nel parco del Meyer, proprio di fronte alla Hall Serra dell’ospedale, hanno trovato posto cinque coloratissime mangiatoie di legno, pronte per ospitare gli uccellini che popolano numerosi quell’area. Queste casette colorate, realizzate dai falegnami del Reparto Carabinieri Biodiversità Pistoia, sono tornate a nuova vita dopo un accurato intervento di ristrutturazione condotto dagli stessi falegnami del Reparto e sono state ricollocate alla presenza di una rappresentanza dell’ospedale, del Comandante in S.V. del reparto, Tenente Colonnello Daniela Scopigno e dei falegnami che si sono occupati di questi manufatti. Le casette – che hanno lo scopo di sostenere e alimentare la biodiversità di questa area – sono state realizzate dal reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia con legno autoctono della Riserva naturale biogenetica di Abetone e colorate con pitture ad acqua, atossiche e rispettose dell’ambiente. La loro collocazione in quel punto del parco del Meyer è strategica, perché ogni giorno viene attraversato dalle moltissime famiglie che transitano dentro e fuori dall’ospedale: a naso all’insù, da oggi, per i bambini e le loro famiglie non sarà difficile avvistare qualche nuovo uccellino attirato dai semi collocati nelle mangiatoie. Maurizio Costanzo