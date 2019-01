Firenze, 22 gennaio 2019 - Neve - in base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile - come già annunciato ieri, sono attivi per la giornata di oggi i 'Piani neve e gelo' di FS Italiane in Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo e Toscana. L’offerta ferroviaria è confermata in tutte le regioni ad esclusione della Toscana. Nella nostra regione il miglioramento delle condizioni meteo e le nevicate contenute delle ultime ore hanno permesso di garantire, sulle seguenti linee ferroviarie, il 70% dei treni regionali: Faentina (dalle ore 14.00 di oggi) Siena – Grosseto (intera giornata) Siena – Chiusi (intera giornata).

Sulla linea Siena – Empoli – Firenze invece il Gruppo FS Italiane garantisce l’80% delle corse regionali e un servizio bus “spola” tra Siena e Empoli che sostituisce i treni cancellati; in particolare i treni Firenze – Empoli – Siena e viceversa effettueranno fermate aggiuntive a Ponte a Elsa e Castellina in Chianti con allungamenti dei tempi di viaggio fino a 15 minuti.

Sulla linea Chiusi – Arezzo – Firenze è attualmente garantito il 100% delle corse regionali. Non è interessato il traffico ferroviario media e lunga percorrenza. L’elenco aggiornato dei treni cancellati è disponibile sul sito trenitalia.com e su rfi.it nella sezione infomobilità.

FS Italiane invita i viaggiatori a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni anche attraverso i canali di informazione del Gruppo, visitando i siti web trenitalia.com, rfi.it, il giornale on line fsnews.it, ascoltando FSNews Radio, o collegandosi a @fsnews_it, il profilo Twitter di FS.