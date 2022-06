Previsioni meteo, dopo Hannibal arriva Scipione: temperature record. Dove e quando

Firenze, 1 giugno 2022 - Per la festa della Repubblica italiana il nostro Paese sarà attraversato dall'anticiclone africano che causerà un importante aumento delle temperature. Il clima per la giornata di giovedì 2 giugno sarà estivo, con cieli soleggiati su tutto il territorio e valori al di sopra della media stagionale.

A nord l'afa si farà sentire e le temperature saliranno fino a raggiungere massime comprese tra 29 gradi. Solo sulle Alpi, Prealpi e sull'altro versante Adriatico sono previsti annuvolamenti e rovesci isolati tra pomeriggio e sera.

Anche a sud l'alta pressione nord africana resiste, garantendo condizioni di tempo soleggiato e caldo ovunque. Temperature in aumento con massime comprese tra 30 e 32 gradi.

Sulle regioni del centro, e in particolare a ovest, si ripete la situazione di caldo annunciata nel resto d'Italia con temperature che arriveranno fino a 35 gradi. Preoccupanti i dati della Sardegna, dove sono previsti picchi anche oltre i 40 gradi.

Per quanto riguarda la Toscana, le condizioni climatiche di domani saranno in linea con quelle del resto del Paese, con cielo sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti di tipo basso sul litorale fino alle prime ore del mattino, e velature in transito dalla sera. Le temperature registreranno minime fino a 15-18 gradi nell'interno e 18-20 gradi sulla costa. Massime in ulteriore aumento con punte di 33-35 gradi, valori ampiamente superiori alla norma (6-8°C sopra media). Venti deboli meridionali. Mari calmi o poco mossi.