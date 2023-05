Meteo Toscana, l'inverno 2022-2023 è stato il secondo più caldo dal 1955

Firenze, 9 maggio 2023 – Se per l'Italia è stato il quinto più caldo dal 1800, per la Toscana l'inverno 2022-2023 è stato il secondo più caldo dal 1955 (il primo è quello del 2006-2007). In particolar modo sono risultate molto più alte del normale le temperature minime, pari ad 1,9 gradi centigradi in più rispetto alla media del periodo 1991-2020. E’ quanto emerge dal report del Lamma sui dati meteo-climatici dell’inverno appena trascorso (dicembre-febbraio). Il mese più 'anomalo' è stato dicembre e anche a gennaio le temperature nella prima metà di quel mese – spiegano dalla sala meteo del Lamma – sono state più calde. Nei tre mesi invernali, insomma, solo uno (da metà gennaio a metà febbraio) è stato freddo.

Il giorno più caldo: il 31 dicembre

Decisamente anomalo, si legge nel report del Lamma, è stato il caldo negli ultimi dieci giorni di dicembre e nei primi dieci di gennaio. Il giorno più caldo in assoluto dell'inverno 2022-2023 è stato il 31 dicembre, quando la temperatura media si è attestata a 13,6 gradi, cioè 7,4 gradi in più sopra la media degli ultimi trent'anni, mentre il più freddo l'8 febbraio, con 3,4 gradi, ovvero 3,8 gradi sotto la media. In generale, nel mese di dicembre la temperatura media è stata 2,7 gradi in più della media 1991-2020, gennaio più alta di un grado mentre febbraio di mezzo grado in più.

E' piovuto il 25% di pioggia in più

E' stato un inverno caldo in Toscana, ma anche più piovoso del normale, circa il 25% di pioggia in più, ma con precipitazioni concentrate nei mesi di dicembre e gennaio. E' caduto circa il 20% di pioggia in più sul nord-ovest, ovvero a Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, mediamente il 30% in più sulle zone centrali della regione e il 25% di pioggia in più nel grossetano. Meno neve del solito all'Abetone e minore durata del manto nevoso. In generale in Toscana stanno diminuendo durante l'inverno i giorni di freddo. La tendenza rileva infatti un giorno in meno ogni 50 anni, ma aumentano i giorni in cui il tempo è anticiclonico e quindi favorevole alle ondate di gelo.