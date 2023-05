Meteo: inizia una forte fase autunnale con piogge, temporali e nubifragi. Zone a rischio

Firenze, 9 maggio 2023 – Una forte ondata di maltempo si sta per abbattere su tutta la Penisola. E’ la conseguenza di una perturbazione che si muove dall'Atlantico verso l'Europa occidentale e che entro la giornata di domani, 10 maggio, farà il suo ingresso sul Mediterraneo centrale portando un peggioramento del tempo in Italia.

Piogge e temporali si abbatteranno prima sulle regioni di Nord-Ovest e poi in estensione verso il Nord-Est e i settori centrali della Penisola. Seconda metà della settimana, dunque, con condizioni meteo che resteranno instabili o perturbate.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo non danno speranza neanche al secondo weekend di maggio che potrebbe trascorrere in compagnia di piogge, temporali e temperature al di sotto delle medie.

«Un anno fa, durante questi primi giorni di maggio, iniziava una lunghissima fase rovente e persistente fino a settembre: un caldo estivo esagerato, con picchi oltre i 40°C all'ombra, una canicola record per molte aree del nostro Paese». Lo ricorda Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it, segnalando invece in queste ore «un clamoroso ribaltone rispetto ad un anno fa: sta per iniziare una lunga fase dal sapore quasi autunnale con tantissime piogge e temperature massime spesso inferiori ai 20°C. Maggio dunque si travestirà da novembre e regalerà giornate fresche e piovose. Alla fine dello scorso inverno, ancora una volta drammaticamente siccitoso specie al Nord-Ovest, indicavamo i mesi di aprile e maggio come l'ultima speranza di trovare piogge abbondanti contro il deficit idrico, prima di entrare nella calda e secca estate italiana.

Ebbene, sembra che, in extremis, il tempo ci voglia aiutare a risolvere, o quanto meno ad alleviare, il problema della siccità nei prossimi 10 giorni. Da stasera scenderanno piogge, lente, diffuse e con un tasso di infiltrazione maggiore rispetto ai temporali forti della giornata di ieri; un altro ciclone nord atlantico entrerà, infatti, in Italia proprio dal Nord-Ovest, mentre qualche fenomeno residuo interesserà Sicilia e Calabria per un precedente ciclone in spostamento verso la Libia».

Domani, aggiunge, «sono attese precipitazioni diffuse su gran parte dello Stivale, con i fenomeni più intensi tra Emilia Romagna e Alte Marche: qui purtroppo dobbiamo segnalare che le piogge non saranno benvenute, infatti cadranno spesso su zone altamente vulnerabili dopo l'alluvione del 2-3 maggio: in pratica i terreni di queste aree sono saturi e il rischio idrogeologico è alto per il distacco, ancora possibile, di qualche frana».

Ma l'attenzione è rivolta soprattutto tra oggi e mercoledì quando un profondo vortice, ricolmo di aria polare, localizzato sulla Scandinavia, piloterà correnti d'aria molto fredde e instabili verso il bacino del Mediterraneo. Questo tipo di configurazione risulta piuttosto pericolosa per il nostro Paese come testimoniano anche diversi eventi avvenuti in passato quando l'ingresso dell'aria fredda favorì la genesi di un vero e proprio ciclone sui nostri mari.

Visti i contrasti tra masse d'aria completamente diverse (tipici tra l'altro di queste settimane di passaggio tra una stagione e l'altra) non possiamo escludere il rischio di nubifragi accompagnati anche da locali grandinate.

Ma il maltempo non cesserà: giovedì e venerdì «le piogge cadranno ancora diffuse al Centro-Nord, mentre al Sud potremo assistere ad un parziale miglioramento; al meridione avremo anche una temporanea risalita delle temperature, temperature che resteranno invece spesso inchiodate sotto i 20 gradi di massima sul resto del territorio: questo mix di pioggia e fresco ci farà tornare indietro nel tempo, almeno di 6 mesi… a novembre, con giacconi impermeabili e ombrelli aperti».

Queste nel dettaglio le previsioni meteo del Centro Meteo Italiano per domani, 9 maggio:

Roma: Nuvolosità in transito alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Addensamenti via via piu' compatti dalla sera con deboli piogge possibili in nottata. Temperature comprese tra +13 C e +25 C.

Lazio: Nuvolosita' in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilita' in aumento con possibilita' di piogge e temporali sparsi su Appennino e zone interne meridionali, variabilita' asciutta altrove. Addensamenti piu' compatti tra la sera e la notte con deboli fenomeni specie a ridosso dei rilievi.

Umbria Nuvolosita' in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilita' in aumento con possibilita' di piogge e temporali sparsi su Appennino e zone meridionali, variabilita' asciutta altrove. Addensamenti piu' compatti tra la sera e la notte con deboli fenomeni diffusi.

Abruzzo Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilita' in aumento con possibilita' di piogge e temporali sparsi sull'Appennino, variabilita' asciutta altrove. Addensamenti piu' compatti tra la sera e la notte con deboli fenomeni a partire dai settori occidentali.

Marche Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosita' irregolare in transito tra pomeriggio e sera ma senza fenomeni di rilievo associati. Deboli piogge in arrivo nella notte a partire dai settori occidentali.

Emilia Romagna Nuvolosita' in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilita' in aumento con possibilita' di piogge e temporali sparsi sull'Appennino, variabilita' asciutta altrove. Peggiora tra la sera e la notte con precipitazioni a partire dai settori occidentali.

Veneto Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio ma con molte nuvole in transito. Da segnalare solo locali fenomeni pomeridiani sulle Alpi. Tra la sera a la notte addensamenti sempre piu' compatti e precipitazioni in arrivo a partire dai settori occidentali.

Friuli Venezia Giulia Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio ma con molte nuvole in transito. Da segnalare solo locali fenomeni pomeridiani sulle Alpi. Tra la sera a la notte addensamenti sempre piu' compatti ma senza fenomeni di rilievo associati.

Trentino Alto Adige Giornata all'insegna del tempo instabile con molte nuvole sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori associate a deboli precipitazioni sparse. In serata e nottata ancora molte nuvole e fenomeni piu' intensi a partire dai settori occidentali.

Lombardia Molte nuvole in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio. Deboli fenomeni possibili soprattutto su Alpi e prealpi, piu' asciutto altrove. Peggioramento in arrivo tra la sera e la notte con precipitazioni in arrivo a partire dai settori occidentali e in estensione a tutta la regione.

Piemonte Molte nuvole al mattino su tutta la regione con deboli fenomeni soprattutto sulle zone settentrionali. Tra pomeriggio e sera tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori, localmente anche intensi. Migliora nella notte a partire dalle Alpi.

Valle D’Aosta Giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi. Nessuna variazione in serata mentre dalla notte le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi.

Liguria Nuvolosita' irregolare al mattino ma con tempo asciutto su tutti i settori. Peggiora tra pomeriggio e sera con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi. Possibili temporali in nottata specie sulle zone orientali della regione.

Toscana Nuvolosita' in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilita' in aumento con possibilita' di piogge e temporali sparsi sull'Appennino, variabilita' asciutta altrove. Addensamenti piu' compatti tra la sera e la notte con fenomeni a partire dalle zone occidentali.

Campania Nuvolosita' in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilita' in aumento con possibilita' di piogge e temporali sparsi sulle zone interne, variabilita' asciutta altrove. Addensamenti piu' compatti tra la sera e la notte con deboli fenomeni in arrivo.

Molise Nuvolosita' in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo isolate piogge al confine con la Campania. Precipitazioni in arrivo tra la sera e la notte sui settori interni della regione.

Puglia Molte nuvole al mattino con precipitazioni sparse sulle zone centro-meridionali della regione, piu' asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sui settori interni e sul Salento, variabilita' asciutta altrove. Piu' stabile ovunque tra la sera e la notte.

Basilicata Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione con piogge e acquazzoni sparsi. Piu' asciutto tra la sera e la notte ma sempre con molte nuvole in transito.

Calabria Nuvolosita' irregolare in transito al mattino su tutta la regione con piogge sparse sui settori meridionali, piu' asciutto altrove. Al pomeriggio instabilita' in aumento sulle zone settentrionali con precipitazioni sparse. Molte nuvole in transito tra la sera e la notte ma con tempo asciutto.

Sicilia Nuvolosita' irregolare in transito al mattino sull'Isola ma con locali piogge solo sulle zone sud-orientali. Instabilita' al pomeriggio sui settori interni con acquazzoni sparsi, variabilita' asciutta altrove. Piu' stabile in serata ma sempre con molte nuvole in transito.

Sardegna Nuvolosita' irregolare in transito su tutta l'Isola sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Nessuna variazione in serata mentre dalla notte precipitazioni in arrivo a partire dai settori occidentali.