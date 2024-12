Metalmeccanici di nuovo in piazza

Tre manifestazioni interprovinciali, e altrettanti scioperi di 8 ore, per chiedere il rinnovo del contratto nazionale metalmeccanico ed evidenziare le crisi industriali. Le hanno annunciate le segreterie regionali toscane di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil. Le mobilitazioni sono in programma il 13 dicembre, con sciopero di 8 ore nelle province di Siena e Arezzo ed un’iniziativa nella città del Palio. Il 18 dicembre sarà la volta dei territori di Firenze, Prato e Pistoia, con sciopero ed un’iniziativa nella città laniera. Il 10 gennaio sciopero di 8 ore per le province di Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara. Prevista un’iniziativa a Livorno. "Il settore metalmeccanico della Toscana, come il resto del Paese, è attraversato da grandi emergenze - sottolineano i sindacati -: salariali e di crisi industriali di vasti settori. La centralità del contratto nazionale è l’elemento unificante del mondo del lavoro, soprattutto di quello metalmeccanico. Dopo la rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale, è arrivato il momento della mobilitazione e della lotta per rimettere al centro del dibattito del Paese e nelle imprese il lavoro industriale, rivendicando investimenti e politiche industriali sia a livello nazionale che regionale. Nella nostra regione, la crisi di importanti settori industriali metalmeccanici e le condizioni di precarietà delle persone anche in quelle realtà non colpite direttamente dalla crisi sono sotto gli occhi di tutti, e sono interessati migliaia di lavoratrici e lavoratori metalmeccanici toscani".