’Messa di Requiem’ alla Santissima Annunziata

Il ricordo di un genio che ha lasciato un’eredità musicale immortale. Si svolgerà domani sera (ore 21) nella secolare Basilica della Santissima Annunziata il concerto omaggio a Wolfgang Amadeus Mozart dell’Orchestra da Camera Fiorentina nell’anniversario della morte del grande compositore. Al concerto parteciperà monsignor Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze. Nel corso della serata saranno raccolti fondi a sostegno delle missioni diocesane in Ciad e delle loro attività per la popolazione. Al centro del programma sarà la ’Messa di Requiem’, ultima struggente pagina di Mozart. Opera incompiuta – a terminarla fu l’amico e collega Franz Xaver Süssmayr – la ’Messa di Requiem’ rappresenta il confronto dell’uomo con una delle sue più grandi angosce, la morte. In un canto che si eleva al cielo, si fondono – e si scontrano – così l’immagine della perdita con la potenza magnanima di Dio. Per l’occasione l’Orchestra da Camera Fiorentina si presenterà insieme al Coro Harmonia Cantata diretto da Raffaele Puccianti e alla Corale Santa Cecilia diretta da Andrea Sardi. Voci soliste saranno il soprano Maria Cenname, il mezzosoprano Tamar Ugrekhelidze, il tenore Daniele Falcone e il basso Alberto Comes. Sul podio salirà il direttore e fondatore dell’Orchestra da Camera Fiorentina, Giuseppe Lanzetta. Visto che l’evento rientra nel Festival dei Concerti della Liuteria Toscana, l’Orchestra da Camera Fiorentino suonerà strumenti di grande valore realizzati da maestri dell’arte liutaria di ieri e di oggi, tra cui il prezioso Quintetto Lucchini del liutaio Martino Ius.

Ingresso libero fino a esaurimento posti (info: 055.783374, 333.7883225).