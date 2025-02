Messa di ’Invocazione della pace’. A piedi verso Santissima Annunziata. Atteso monsignor Gherardo Gambelli

Domenica alle 16, nell’ambito della rete di parrocchie della Diocesi di Firenze che si riconosce nel logo di ’Cristiani insieme per la pace’, nella Basilica della Santissima Annunziata, si terrà una messa di ’Invocazione della Pace’. La messa sarà concelebrata dai vari parroci e sacerdoti di dette parrocchie. Da varie zone di Firenze, coloro che vorranno partecipare alla messa (adulti e ragazzi del catechismo), si muoveranno a piedi con simboli di pace per raggiungere la pasilica. È annunciata la presenza, all’inizio della concelebrazione, anche dell’arcivescovo di Firenze monsignor Gherardo Gambelli. L’intera cerimonia potrà esser seguita anche in diretta streaming sul canale: https://www.youtube.com/@CristianiInsiemePerlaPace.