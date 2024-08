Messa, concerti e fuochi d’artificio. San Cassiano, la tradizione si rinnova

Tutto il paese attorno al suo patrono. Si celebra oggi San Cassiano di Imola, protettore di San Casciano. Come ogni anno sarà una partecipata festa di comunità, una manifestazione religiosa organizzata dalla Propositura Collegiata di San Cassiano che vede il coinvolgimento attivo dei residenti e l’afflusso dei turisti che proprio in questo periodo della stagione estiva si riversano numerosi nel comune chiantigiano. Ieri una lunga tavolata con circa 200 persone in piazza Cavour organizzata dal Circolo Acli ha dato il via ai festeggiamenti. La cena di San Cassiano è il momento conviviale che anticipa la festa di oggi, giorno in cui secondo il calendario liturgico si celebra il martire, nato nel 240 circa ad Imola e morto nella stessa città nel 303 circa.

Tre le tappe centrali della festa: le celebrazioni della Santa Messa alle 8, alle 10 e alle 17.30. Quest’ultima sarà celebrata da monsignor Roberto Gulino e sarà seguita dalla processione per le vie del paese nel corso della quale saranno esposte le reliquie di San Cassiano, conservate presso la Propositura di San Casciano sin dal 1700. La tradizione religiosa si intreccia alla cultura popolare del comune chiantigiano che per la giornata clou, organizzata dal Comune, dalla Propositura Collegiata San Cassiano e dalla Pro Loco con il contributo di ChiantiBanca, propone la fiera di San Cassiano, allestita oggi a partire dalla mattina nei giardini di piazza della Repubblica e lungo il viale Garibaldi, il concerto del Corpo musicale Oreste Carlini alle 21.30 in piazza Cavour.

E per chiudere in bellezza lo show dei fuochi d’artificio che colorerà di spettacolari fontane luminose il cielo sopra piazza della Repubblica e previsti per le 23. "È bello – dichiara il sindaco Roberto Ciappi - vedere come nei giorni della , il capoluogo si gremisca di cittadiniche rimandano addirittura le ferie per non perdere la festa del loro paese e tantissimi sono i visitatori italiani e stranieri che vengono a farci visita ogni anno. Il nostro è un appuntamento sentito, partecipato che unisce le persone, giovani, anziani, famiglie, ed è anche un’occasione per dedicarsi ad una visita nel territorio che offre un patrimonio ricco di risorse storico artistiche ed ambientali". La festa di San Cassiano è un degli eventi religiosi che hanno interessato recentemente San Casciano tra cui la celebrazione del 19nnovesimo anniversario della morte di don Gino Gamannossi nella pieve di Decimo e la Santa Messa nella chiesa di San Francesco alla presenza del vescovo Gherardo Gambelli.

Andrea Settefonti