Mese dell’ambiente e ’Passo passo’. Gli appuntamenti

Fine settimana ‘green’ per la conclusione del "Mese dell’Ambiente" e del "Festival Passo Passo" che aveva preso il via lo scorso 25 marzo proponendo un calendario di appuntamenti fino all’autunno. L’ultima iniziativa per il Mese dell’Ambiente è fissata per il prossimo sabato, dalle 16,30 alle 18,30 nella Sala convegni del palazzo comunale, con "Alla scoperta delle api e del miele delle Terre di Calenzano", percorso sensoriale di assaggio di varietà di miele. L’evento, a cura di Associazione regionale produttori apistici, è gratuito ma serve la prenotazione alla mail [email protected]. Il 2 novembre alle 18, si terrà poi l’incontro sugli ultimi aggiornamenti relativi alla Comunità Energetica di Calenzano e la presentazione del partner tecnologico che era stata rinviato lo scorso lunedì. Sarà invece dedicato alla scoperta di una delle ville fattorie del territorio, la Fattoria di Volmiano, l’ultimo appuntamento di Passo Passo. Il ritrovo è fissato alle 10 in via di Volmiano per la successiva visita al frantoio (gratuita) e la degustazione finale dell’olio nuovo in anteprima accompagnato da una selezione di prodotti del territorio (a pagamento, al costo di 14 euro con prenotazione alla mail [email protected]).

S.N.