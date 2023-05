Il mercato delle Pulci compie 60 anni, l’omaggio dell’amministrazione comunale

Firenze, 22 maggio 2023 - Sessanta anni fra tradizione e modernità per il Mercato delle Pulci. Un anniversario che non poteva passare inosservato e che è stato celebrato dall’Amministrazione di Palazzo Vecchio con una piccola cerimonia informale al mercato di piazza Annigoni con l’assessore alle attività produttive Giovanni Bettarini, l’assessora al wefare Sara Funaro (nipote di Bargellini che fu sindaco ma che allora era assessore alla cultura e che tanto volle questo mercato), il consigliere speciale per la valorizzazione della fiorentinità Mirco Rufilli e tutti gli operatori.

“Siamo qui per festeggiare i 60 anni di questo mercato di storica e profonda qualità e per festeggiare questi operatori che hanno una grande passione e professionalità” hanno detto Bettarini e Funaro. “Siamo orgogliosi di questo mercato, fiore all’occhiello di tradizioni antiche che rappresenta anche una grande sfida e un grande investimento per il futuro”.

Il consigliere Rufilli ha fatto su questo anniversario anche una comunicazione in consiglio comunale, ricordando tutti i punti di grande valore del mercato. “Era il 22 maggio 1963 – ha ricordato Rufilli in aula - quando il sindaco La Pira, l'assessore all'annona (come si chiamava allora) il dottor Francioni e l'assessore alla cultura Piero Bargellini che fu poi sindaco, vollero la nascita, seguendo altre realtà europee, di questo mercato per dare un nuovo spazio e una dignità vera ai quei rigattieri, piccoli antiquari e ambulanti della zona che erano sparsi nel quartiere di Santa Croce”.

"In 60 anni il mercato ha vissuto colpi tremendi – ha detto ancora Rufilli - momenti critici fra cui l'alluvione del 66 che lo sommerse completamente" ma si è sempre rialzato. "Dal 2019 è stato aperto il nuovo Mercato delle Pulci in Largo Annigoni, un mercato che si proietta fra la tradizione e il futuro. Oggi, anche grazie all’associazione del mercato storico antiquario delle Pulci e alla sua presidente Eleonora Settepassi, il Mercato ci racconta ancora ogni giorno quelle storie di vita anche grazie al bimestrale “l’eco delle pulci” che uscito in omaggio di questo 60esimo anniversario. In questo anno importante prenderanno il via varie iniziative promozionali, e l’amministrazione comunale sarà a fianco degli operatori”.