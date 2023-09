Mercato, messa e fuochi d’artificio per San Michele

Oggi a Pontassieve è Festa del Patrono, San Michele Arcangelo:

dal mattino fino a tarda serata un programma ricco di eventi. Il cuore della festa sarà il centro storico di Pontassieve, dove si svolgerà la Fiera insieme all’iniziativa "Borgo in festa", con i banchi del mercato dalle 8 alle 20, mentre alle 18:30, nella Chiesa di San Michele Arcangelo, si terrà la Messa, poi la serata sarà animata da "Aperitivando... in centro", con punti ristoro a partire dalle 19 in via Ghiberti e brindisi alle 21

in piazza Vittorio Emanuele II, in attesa dei fuochi, che inizieranno alle 22, a tempo di musica. La Festa del Santo Patrono è organizzata dalla Proloco, con il patrocinio del Comune di Pontassieve e il supporto della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve e di Servizi Integrati Toscani. Leonardo Bartoletti