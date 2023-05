Incidente al mercato di Figline: schiacciata contro il muro dal suo furgone. Grave una donna

Figline Valdarno (Firenze), 16 maggio 2023 – Grave incidente nella prima mattinata di oggi, 16 maggio, al mercato settimanale di Figline Valdarno. Intorno alle 7 una donna, proprietaria di uno dei banchi presenti al mercato, è rimasta schiacciata dal proprio furgone che si è mosso all’indietro nonostante fosse stato parcheggiato negli spazi assegnati.

Come riporta Valdarno24, la donna si trovava appunto sul retro del mezzo che, muovendosi, l’ha schiacciata contro il muro. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale in codice rosso e la polizia municipale.

Notizia in aggiornamento