Mercato degli Antichi Mestieri a Figline Incisa: Visite, Esperienze, Giochi

Gaville torna indietro nel tempo per una domenica all’insegna della tradizione: domani dalle 10 alle 18 nell’area della Pieve di San Romolo della frazione di Figline Incisa ci sarà la festa degli antichi mestieri e il mercato contadino, con esibizioni dell’artigianato di un tempo, giochi per bambini e visite guidate. Un evento pensato per tutti i gusti e tutte le età. L’iniziativa è organizzata dalla Casa della Civiltà Contadina di Gaville. Si punterà sul territorio e sulla la sua tradizione contadina rivisitata nel contemporaneo anche nell’iniziativa organizzata per la prossima domenica, 8 ottobre: dalle 9 alle 17, le aziende agricole saranno aperte per visite, esperienze, degustazioni. L’elenco completo è su www.fiv-eventi.it. Per l’intera giornata dell’8 ottobre, sarà inoltre attivo il mercato in piazza Marsilio Ficino a Figline.