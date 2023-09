Mercato artigianale con spettacoli

L’associazione "Orti in Terrazza" organizza oggi un caratteristico mercato artigianale e naturalistico, con laboratori e spettacoli. L’iniziativa si svolge nel chiostro del Sangallo, annesso alla chiesa di Santa Maria Maddalena dei Pazzi in Borgo Pinti 58 a Firenze. L’ingresso al pubblico è libero con orario 10-19. Partecipano al mercato artigiani con manufatti realizzati da prodotti naturali quali stoffe, lane, legno, ceramica, vimini, pelle, cosmetici, derivati da apicoltura e giardini verticali da terrazzo o provenienti da riciclo, con artisti che realizzeranno le loro opere dal vivo. Presente punto ristoro, oltre a vini, miele ed olio extra vergine di qualità a km 0, infine i gelati artigianali che rallegreranno la giornata. Nell’ambito della manifestazione sono previsti laboratori creativi. Repair Party: per dare nuova vita all’abbigliamento che non usi più, per risparmiare, per non sprecare; Kamishibai (spettacolo dedicato ai bambini) con valigetta e teatrino di legno provenienti dal Giappone, piene di storie per far viaggiare la fantasia con parole, immaginie suoni. A conclusione dello spettacolo un laboratorio per continuare a fantasticare; work shop di cesteria e tanto altro. A completamento dell’evento la mostra di Fabio Fabbri, fotografo fiorentino e l’immancabile vintage.

F. Que.