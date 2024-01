Mercatino della solidarietà in Santa Maria a Coverciano

Si apre oggi alle 12 in Santa Maria a Coverciano, via Manni 85, il Mercatino della Befana. Organizzato dall’Afad (Associazione famiglie assistenza disabili), sul tavolo delle vendite saranno posti oggetti lavorati a mano dai ragazzi in cura nelle strutture fiorentine del Cte di cui è presidente Franca Pratesi, nominata Cavaliere al merito proprio durante i difficili mesi del Covid. In vendita anche particolari opere d’arte fino ad ora custodite da uno dei familiari dell’associazione. Si tratta di un quadro contenente tre prove d’autore del professor Patrizio Massaro, deceduto oltre vent’anni fa, e due singolarissimi disegni, fatti nel secolo scorso da un certo signor Verbino durante le sue quotidiane uscite dall’ospedale psichiatrico di San Salvi.

Leopoldo Gori