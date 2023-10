Mercatino del riuso a Lastra a Signa: Tutte le info

Torna, a Lastra a Signa, il mercatino del riuso. L’appuntamento è il prossimo 14 ottobre, dalle 10 alle 18, in piazza Firenze, ma i cittadini interessati a partecipare devono presentare domanda entro il 10 ottobre. La richiesta dovrà essere consegnata allo sportello unico del Comune (dal lunedì al sabato 8.40-13.40, martedì e giovedì anche 15-17.40) o inviata alla pec a [email protected] o via email a [email protected]. I partecipanti potranno usufruire di uno spazio per esporre vestiti, libri, oggettistica per la casa, giocattoli e altri articoli di modesto valore, in buone condizioni, non più utilizzati. Questi potranno così essere acquistati e recuperati, evitando di finire in discarica o di ingombrare case e soffitte. Per tutte le informazioni sui requisiti è possibile consultare l’home page del sito web del Comune o i numeri 055.8743222-206.