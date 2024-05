"Mercatino dei ragazzi", che successo per i piccoli del centro Suzuki

È tornato il "Mercatino dei ragazzi". Aula Muntoni di Torregalli gremita, domenica, per l’evento benefico organizzato dall’associazione. A esibirsi i piccoli del centro Musicale Suzuki di Firenze, scuola molto nota a livello nazionale e internazionale. Il Centro segue da anni la crescita musicale e personale dei bambini a partire dai tre anni. Nella scuola sono presenti due orchestre, quella dei piccoli e quella dei ragazzi più avanzati.

"Domenica – ha detto il presidente del Mercatino dei ragazzi, Piergiorgio Finocchietti - 60 piccoli musicisti si sono esibiti di fronte a una gremita sala che sarà invitata a una raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature strumentali per l’ospedale. È stata per noi una grande soddisfazione non solo per l’obiettivo benefico, ma anche perché le due orchestre hanno suonato in molte sedi prestigiose a Firenze a Roma, Milano, alla Reggia di Caserta".

Negli anni, il Mercatino dei ragazzi, partito dai banchi degli allievi delle scuole di Scandicci che vendevano i loro lavoretti a Casellina per beneficenza, è diventato un punto di riferimento per la solidarietà in città, tanto che l’ospedale di Torregalli ha potuto beneficiare dell’acquisto di molti macchinari per i propri reparti.