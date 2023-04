Mercatino abusivo alle Cascine La denuncia di Fratelli d’Italia "Intervenire al più presto"

Martedì è giorno di mercato alle Cascine, ed il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi è andato a verificare una segnalazione che aveva ricevuto nelle scorse settimane da ambulanti e clienti del grande mercato all’aperto cittadino. "Vicino alla fermata delle Cascine della tramvia, non solo continuano ad operare gli spacciatori, ma c’è anche un mercatino completamente abusivo, gestito da extracomunitari, in cui viene venduta merce di dubbia provenienza, forse anche rubata. È scandaloso che l’amministrazione comunale non prenda provvedimenti per smantellare un mercato abusivo che vede la merce estendersi lungo quasi 200 metri" afferma il capogruppo Draghi.