Mercatini, giochi e musica. Il Natale anima il paese

Concentrato ma ricco di opportunità, per grandi e bambini, il Natale del Comune. Il programma di "Luci d’Inverno", la rassegna promossa dal Comune di Calenzanoe organizzata in collaborazione con l’Associazione turistica Pro Loco Calenzano, prenderà il via il 14 dicembre per concludersi il 6 gennaio. In calendario concerti, laboratori per bambini, mercatini di Natale, spettacoli. Il via, sabato, sarà con una lettura e laboratorio natalizio alla biblioteca Civica, domenica 15 e 22 il Mercatino di Natale in piazza Veneto, con tante attività e giochi per i bambini a cura di Sale in zucca, con la musica della Scuola di musica di Calenzano, i pony del maneggio Crystal Quarte Horses di Carraia e Babbo Natale. Il 22 dicembre alle 16,30 in piazza Vittorio Veneto, ci sarà anche la presentazione e consegna del Calendario del Comune per l’anno 2025, dedicato al tema "Segni particolari". Domenica 22 in programma due passeggiate alla ricerca di Babbo Natale con ritrovo, alle 15, al circolo La Concordia e al circolo La Fogliaia. Il 16 dicembre, invece, sarà in scena uno spettacolo di burattini al Teatro Manzoni, "Chiudi il becco Flint". Poi racconti e letture di Natale in biblioteca, il 18 e 19 dicembre, con gli Amici di Civica, la tombola in LIS, il 23 dicembre e 4 gennaio e Babbo Natale nella sede di Atc il 24 dicembre. Gli eventi sono tutti gratuiti, per tutte le iniziative di CiviCa la prenotazione è necessaria (tel. 055.8833421). Per gli spettacoli del Teatro Manzoni, costi dei biglietti e info: teatromanzonicalenzano.it. Il primo gennaio tornerà poi il consueto Concerto lirico di Capodanno, "The three Musketeers" cello quartet, al Teatro Manzoni. I Circoli attenderanno invece la Befana il 5 e 6 gennaio: a Carraia alle 15 e presso l’Atc, stesso orario, il 5 gennaio; il 6 gennaio al Circolo la Vedetta e Old River, alle 15.

S.N.