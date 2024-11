Mercatini e sagre per tutti i gusti. Grande protagonista l’olio ’novo’

Mercatini e sagre offrono nel weekend tanti appuntamenti interessanti. Oggi e domani (ore 10-19) ecco lo Shopping solidale della Moda alle ex Leopoldine, piazza Tasso 7, che si trasformerà in una grande boutique con eccellenti marchi. Si potranno trovare capi di abbigliamento, accessori, pelletteria, bijoux, luxury brand, profumeria e il ricavato andrà a favore della Fondazione ANT. Per due giorni ‘Indipendenza Antiquaria’ vedrà la presenza di 100 operatori del settore dell’antiquariato provenienti da tutta Italia e di un numeroso pubblico in piazza Indipendenza. Esposizione anche di filatelia, stampe, sculture e oggettistica. Protagonista in piazza Santo Spirito, solo domenica, sarà la Fierucola dell’olio nuovo, mercatino dei produttori locali artigianali e biologici, con tanti stand.

Alle porte di Firenze c’è la ‘Sagra della Fettunta’ al Circolo Sms Mezzomonte a Pozzolatico, stasera e domani tutto il giorno. Sulla tavola specialità della cucina contadina, incentrate sull’olio novo, fettunta, cipollata, ribollita, pasta al cinghiale, arista, lampredotto peposo e molto altro, per concludere con i dolci fatti in casa e buon vino. Per info e prenotazioni telefonare al bar 055.208041 oppure un whatsapp al 353.4358020.