Mercatini, cibi e spettacoli: Natale sta arrivando

"Un Natale tutto campigiano, fatto dalle persone che vivono e lavorano sul territorio": lo ha definito così il sindaco Andrea Tagliaferri il cartellone di eventi che animeranno Campi fino al 6 gennaio, presentato insieme all’assessore Simona Pizzirusso e alle tre realtà che hanno contibuito a realizzarlo: Accademia dei Perseveranti, Fare Centro Insieme e Pro Loco. Oltre alle luminarie realizzate grazie a Chianti Banca, ci saranno spettacoli, laboratori per bambini, mercatini artigianali, gastronomici, gratuiti. Eventi ideati per animare le festività e valorizzare il territorio in più punti , fra cui l’atrio comunale (dove è allestito il ‘Bosco incantato’ con Babbo Natale, alberi decorati e tanta magia), il Teatrodante Monni, il Museo archeologico di Gonfienti, la Casa dell’acqua. E ancora: piazza Matteotti, ogni domenica, fino al 22 dicembre, ospiterà la ‘Sagra della pecora’. Oggi, invece, l’inaugurazione del Presepe, a grandezza naturale, presso la parrocchia di Santa Maria e visitabile ogni giorno dalle 15.30 alle 19.

Pier Francesco Nesti