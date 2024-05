Mense universitarie? Buone e green

Mense universitarie toscane ai vertici nazionali per la sostenibilità ambientale e il rispetto del pianeta. Il dato emerge da "Mense per il Clima", report promosso e realizzato da MenoPerPiù, che in collaborazione con il gruppo di ricerca Demetra, ha redatto un ranking della ristorazione universitaria in Italia.

L’indagine è stata presentata in occasione di “Ma che cavolo! – la ristorazione universitaria che si (s)batte per l’ambiente”, convegno nazionale organizzato a Firenze dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana e dall’associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (Andisu).

Secondo l’indagine, che ha esaminato i menù di decine di servizi di ristorazione universitari misurando il minore impatto sull’ambiente grazie alla riduzione dell’offerta di pietanze a base di proteine animali, metà delle dodici mense che rientrano nelle fasce più alte (A e B) sono in Toscana: Praticelli e Le Piagge a Pisa, Sant’Agata a Siena, quella del polo di Sesto fiorentino, San Miniato a Siena, Calamandrei/Caponnetto a Firenze. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Regione Giani che sottolinea come l’impegno verso il diritto allo studio resta uno dei pilastri dell’azione regionali e cerca di migliorare sempre di più, anche sul fronte dell’impronta ecologica dei servizi di ristorazione avendo a cuore un’alimentazione sana di studentesse e studenti. Il presidente plaude anche al premio sezione Mensa Verde 2024, assegnato al Dsu Toscana da Compraverde Buygreen 2024.

All’evento hanno partecipato delegazioni degli enti per il diritto allo studio di tutto il Paese. E’ stata annunciata anche la nascita di un board composto da 12 membri per linee guida nazionali. Il presidente Dsu Toscana Marco Del Medico (nella foto) ha sottolineato la necessità che puntare sulla sostenibilità non è un vezzo ma un dovere.