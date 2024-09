Mense scolastiche tra conferme e novità. Menu etnici e specialità regionali

Riparte la scuola, ripartono i servizi. Tra cui quello della mensa, croce e delizia di mamme e bambini. "L’attenzione che poniamo nell’erogazione del servizio di refezione scolastica, attivo nel nostro caso dal nido alla scuola media, è massima", commenta l’assessore alle Politiche educative del Comune di Barberino Tavarnelle, Elena Borri (nella foto). "Riteniamo che la condivisione dei pasti, sin dall’età della prima infanzia, sia un momento centrale del percorso di crescita emotiva e relazionale di ogni studente e studentessa". Inoltre, "il nostro menù vuole portare conoscenza a tavola attraverso la degustazione di piatti-simbolo delle culture e delle tradizioni internazionali ed educare al consumo consapevole riducendo gli sprechi. Anche per quest’anno proporremo un giro intorno al mondo con il menu etnico e introdurremo alcune specialità regionali, oltre ad un ciclo di giornate dedicate alla celiachia anche per promuovere e diffondere la conoscenza dei diversi approcci alimentari legati a specifiche patologie e intolleranze". Sempre per quanto riguarda la mensa, è attivo inoltre lo Sportello Genitori, un servizio di consulenza sull’alimentazione in età scolare. Lo conduce la dietista Alessandra Siglich in collaborazione con l’ufficio Scuola del Comune.

Nell’ambito del servizio di refezione, è attiva la colazione per la scuola media del Comprensivo Don Lorenzo Milani che quest’anno presenta novità nella varietà dei prodotti alimentari e nell’aumento della grammatura. Si tratta di due spuntini distribuiti nell’arco della mattinata. La domanda per la mensa deve essere presentata on line sulla piattaforma dedicata.

Andrea Settefonti