Mense scolastiche migliori d’Italia. Il triplo primato di Qualità & Servizi

Quinta in Italia, prima fra le aziende pubbliche, prima fra quelle con il pasto trasportato e prima in Toscana. Un notevole balzo in classifica quello compiuto da "Qualità & Servizi", società delle refezioni scolastiche gestita dai Comuni della Piana e Barberino del Mugello, nell’ottavo rating stilato dall’osservatorio Foodinsider. L’anno scorso era nona con 145 punti. Il report tiene conto di una serie di requisiti: si premiano i menu più equilibrati, a minore impatto ambientale, la riduzione della plastica, il maggior impiego di prodotti locali e biologici. "La classifica di Foodinsider ci fa felici – sottolinea l’amministratore unico Filippo Fossati – in momenti così difficili fa un grande piacere che la nostra mensa abbia trovato la forza di migliorare la qualità salutare e ambientale dei suoi pasti, contenendo lo spreco di cibo e continuando a lavorare con i produttori agricoli locali". Dal sindaco sestese Lorenzo Falchi arriva poi il ringraziamento a "tutti i lavoratori di Qualità & Servizi che con professionalità e passione fanno arrivare ogni giorno sulle tavole delle nostre mense piatti buoni e capaci di superare il severissimo giudizio dei nostri bambini". Per il primo cittadino calenzanese Riccardo Prestini il risultato rende orgogliosi "non solo per il lusinghiero posto in classifica ma perché riconosce un lavoro intrapreso da anni dalla società per un cibo buono, sano e sicuro".